La Liga de Béisbol del Atlántico informó que este jueves 16 de abril empezó a socializar el proceso para el inicio de los torneos departamentales, en una reunión con representantes de varios municipios del departamento.

Leer también: Palmeiras derrota 2-1 al Sporting Cristal con penal polémico y quemando tiempo

De acuerdo a un comunicado emitido por la Liga, durante la jornada de socialización, se atendieron diversas inquietudes de los dirigentes relacionadas con el estado actual de los escenarios deportivos, la disponibilidad de equipos para las competencias y las necesidades de implementación, entre otros aspectos.

También se tocó el tema de la importancia del compromiso institucional por parte de los municipios para garantizar el adecuado desarrollo de los torneos.

En el encuentro dijo presente Alberto Isaza, enlace con los municipios en temas deportivos, y los directores de Deporte de Luruaco, Uvenys Suárez; de Manatí, Miguel Torrenegra; de Baranoa, Ánguel Navas; y de Campo de la Cruz, José Leiva. Por su parte, los representantes de Galapa y Repelón fueron informados sobre los temas tratados.

“Seguimos trabajando de la mano con las secretarías de Deporte del distrito y del departamento en lo que será el proceso de inicio del Torneo de Béisbol en el Atlántico. Es fundamental que deportistas de todas las categorías se registren en el enlace dispuesto por la Liga. El plazo estará habilitado hasta el 28 de abril”, afirmó Erasmo Pérez, presidente de la Liga de Béisbol del Atlántico.

Se espera que en los próximos días se anuncien las fechas de presentación oficial del torneo ante los medios de comunicación, así como la del inicio del certamen.