La empresa Air-e informó que este viernes 10 de abril se realizarán trabajos eléctricos en zona rural del municipio de Luruaco, lo que implicará la suspensión del servicio de energía en varios sectores.

De acuerdo con la compañía, las labores se ejecutarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en poblaciones como San Juan de Tocagua e Hibácharo, así como en zonas rurales y fincas aledañas, entre ellas More, La Milagrosa, La Guajirita, La Cienaguita, El Recuerdo, La Plancha, El Porvenir, La Felicidad y El Tesoro.

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También se verán afectados sectores como la parcela María Jacinta 1, 2 y 3, además de las carreras 3 a la 12 entre las calles 2 a la 17, incluyendo áreas cercanas a la cancha y Palmar de Candelaria.

Según la información entregada, estos trabajos tienen como objetivo reubicar elementos de maniobra en la red, con el fin de mejorar la operación del servicio.

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Por otra parte, en el municipio de Sabanalarga se realizarán labores de instalación de postes en la calle 26 con carrera 5B, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo que también requerirá la suspensión del suministro de energía en ese sector.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos y recordó que cualquier inquietud puede ser consultada a través de la línea 115 o en sus canales oficiales.

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