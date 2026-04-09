Más de 1.500 estudiantes de la Institución Educativa Distrital Hogar Mariano, en Barranquilla, resultaron beneficiados con la entrega de una nueva cocina y comedor escolar, una infraestructura que permitirá fortalecer el servicio de alimentación y mejorar las condiciones de permanencia en las aulas.

La obra fue entregada por el alcalde Alejandro Char, quien destacó la importancia de garantizar espacios adecuados tanto para el aprendizaje como para la alimentación de los estudiantes. A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que este tipo de intervenciones hacen parte de la apuesta del Distrito por elevar la calidad educativa en la ciudad.

En nuestros colegios públicos se aprende con calidad y también se come caliente y sabroso. ¡Entregamos nueva cocina-comedor en la IED Hogar Mariano!



Son 1.500 estudiantes quienes se benefician de esta importante obra, que representa una inversión de más de $500 millones de los… pic.twitter.com/Coxj8aqlbA — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 9, 2026

“En nuestros colegios públicos se aprende con calidad y también se come caliente y sabroso”, expresó.

Leer más: Distrito realiza actividades pedagógicas y culturales durante la Semana de la Cultura Ciudadana 2026

Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, la institución podrá preparar alimentos directamente en sus instalaciones, bajo condiciones adecuadas de calidad e inocuidad. De acuerdo con la información entregada, diariamente se atenderán 617 estudiantes con almuerzos preparados en sitio, mientras que otros 300 recibirán alimentación a través de otras modalidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La obra incluyó la adecuación de espacios especializados para el almacenamiento, preparación, lavado y manejo de alimentos, lo que permite mejorar la eficiencia del servicio y garantizar mejores condiciones para los estudiantes.

Durante la jornada, el alcalde también resaltó el impacto que tiene la alimentación en el proceso educativo. “Cuando se hace con amor, con cariño, se alimenta y eso llega al cerebro; sin duda van a aprender mejor”, afirmó.

Esta entrega hace parte del programa de modernización de la infraestructura educativa que adelanta el Distrito, con el que se busca no solo ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.

Leer más: Conmemoración a víctimas del conflicto armado reúne voces de memoria y resistencia en Soledad

Según cifras oficiales, más de 128.000 estudiantes reciben alimentación escolar en Barranquilla en 2026, y desde 2024 se han entregado 19 cocinas escolares en diferentes instituciones educativas de la ciudad.

Además del fortalecimiento del servicio alimentario, la IED Hogar Mariano ha mostrado avances en su desempeño académico. La institución alcanzó clasificación A en 2025 y cuenta con programas enfocados en bilingüismo, doble titulación, fortalecimiento en matemáticas y lectura, así como estrategias de inclusión y convivencia.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que este tipo de obras tienen un impacto directo en el proceso formativo de los estudiantes.

Le puede interesar: Sector empresarial fortalece articulación con Alcaldía de Galapa para promover portafolio de proyectos

“La alimentación escolar preparada en sitio no solo mejora la calidad del servicio, sino que impacta directamente en la permanencia y el desempeño académico”, indicó.

Con este tipo de intervenciones, la administración distrital busca fortalecer las condiciones de aprendizaje en los colegios públicos, integrando infraestructura, alimentación y calidad educativa como parte de una misma estrategia.

Leer más: Rector de Uniautónoma acudirá a acciones legales por restitución de derechos a Silvia Gette