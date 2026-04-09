Para promover mejores comportamientos ciudadanos y fortalecer la convivencia, la Alcaldía de Barranquilla está realizando la Semana de la Cultura Ciudadana 2026, una estrategia institucional que, durante seis días, la ciudad contará con intervenciones pedagógicas, culturales y simbólicas.

Con esta iniciativa, el alcalde Alejandro Char busca reafirmar su compromiso con la construcción de una ciudad más consciente, participativa y sostenible, donde cada acción cotidiana suma al bienestar colectivo.

“El desarrollo de Barranquilla comienza en las decisiones cotidianas de sus ciudadanos. La apuesta es consolidar una ciudadanía activa, corresponsable y comprometida con el cuidado de lo público. Barranquilla ha venido creciendo gracias a ese trabajo conjunto con la ciudadanía, a los aportes de los contribuyentes y al orgullo que sienten los barranquilleros por su ciudad. La transformación de ciudad es un ejercicio colectivo y juntos lo estamos haciendo”, dijo Char.

La programación se ha desarrollado desde el 6 y va hasta el 11 de abril, con una agenda que integra acciones en espacio público, experiencias de experimentación social, encuentros ciudadanos y expresiones artísticas, articuladas en tres ejes estratégicos: Barranquilla dialoga, Barranquilla pujante y Barranquilla educa.

Durante la semana, los barranquilleros han podido participar en diversas actividades al aire libre que se realizan en diversos espacios de la ciudad y que están siendo comunicados por las redes sociales de la Alcaldía de Barranquilla. Entre otras, intervenciones culturales, como la toma simbólica de la estación Joe Arroyo de Transmetro, con la participación del grupo de teatro de la Universidad de la Costa, y la Galería itinerante “Ciudadanos Chéveres” en los callejones de El Prado, que visibiliza historias inspiradoras de convivencia y compromiso ciudadano.

En el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana, también se realizaron actividades en el barrio 7 de Abril, en la cancha La Conquista, con la ruta Pórtate Chévere, así como el lanzamiento del concurso intercolegial “Tapas que Transforman”, enfocado en reciclaje y participación juvenil.

Durante la semana, se realizaron retos pedagógicos en universidades, como la Universidad del Norte, Simón Bolívar, CUC y CUL, orientados a la construcción de convivencia consciente y experimentos sociales en distintos espacios públicos para reflexionar sobre comportamientos cotidianos.

Cierre con foro y festival

En el cierre la Semana de la Cultura Ciudadana 2026, este viernes 10 de abril, a partir de las 8:00 de la mañana, se realizará el Foro “Ciudad en transformación: cultura ciudadana para el futuro”, en el centro de eventos Puerta de Oro. Este espacio será con previa inscripción y contará con tres momentos clave: un primer segmento llamado “Ciudad del cuidado”; un segundo momento, “Voces de ciudad”, un conversatorio con cinco ciudadanos destacados por su compromiso con la cultura ciudadana, y un cierre con el gran foro “Ciudadanías inteligentes: cultura, valores y adaptación en la ciudad”, que reunirá a líderes de la ciudad y contará con la participación de la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

El cierre de esta semana será con el Festival Urbano “Orgullo de Ciudad” en el skatepark del Malecón, que promueve la convivencia a través del arte urbano, este sábado 11 de abril, a las 5:00 de la tarde.

La Semana de la Cultura Ciudadana se consolida como una plataforma de innovación social que articula al sector público, privado, academia y ciudadanía para impulsar transformaciones voluntarias en los comportamientos colectivos.