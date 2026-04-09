En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se realizó en Soledad un acto de conmemoración que reunió a autoridades, organizaciones y víctimas en un espacio de reflexión, memoria y reconocimiento.

La actividad se desarrolló en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) y contó con la participación de entidades como la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soledad, el ICBF, Prosperidad Social, la Policía Nacional, el SENA, el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que acompañaron la jornada.

Durante el encuentro se compartieron mensajes enfocados en la dignificación de las víctimas y la necesidad de mantener viva la memoria como base para la construcción de paz.

Oscar Medina, coordinador de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Soledad, señaló que esta fecha representa un momento para recordar a quienes han sido afectados por la violencia, no como cifras, sino como personas.

“Este día nos invita a recordar a las víctimas como hermanos, como padres, como hijos. Recordar también es un acto de dignidad y de amor”, expresó.

El vocero también enfatizó que las víctimas no deben ser vistas únicamente desde el dolor, sino como actores fundamentales en los procesos de reconstrucción social.

“Las víctimas no somos solo dolor, somos ejemplo de lucha, de esperanza y de resiliencia. Tenemos voz, tenemos derechos y un lugar fundamental en la construcción de paz”, agregó.

Víctimas del conflicto

Durante el acto también se escucharon testimonios que recordaron hechos de violencia que han marcado a comunidades, como el caso de indígenas del pueblo Kankuamo víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En su intervención, una representante indígena mencionó nombres de algunas de las víctimas, entre ellos Ever de Jesús Montero Mindiola, al recordar cómo estos hechos impactaron no solo a las personas asesinadas, sino también a sus familias.

“¿Cómo le quitan los sueños a un joven y luego lo hacen pasar por guerrillero? Ese día no solo se apagó su vida, también la de su familia”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a la no repetición de la violencia y a la protección de la vida.

“Todos tenemos derecho a salir adelante, pero no a costa de la vida de otro ser humano. Ya la violencia es suficiente, debemos cuidarnos y no destruirnos”, afirmó.

Por su parte, el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, Michael Sabatino, reiteró el compromiso institucional con esta población y destacó la importancia del trabajo articulado entre entidades.

“La Unidad está para acompañarlos, reconocerlos y trabajar hombro a hombro con ustedes. La clave es la articulación para que toda la oferta institucional llegue a las víctimas”, señaló.

Durante la jornada también se anunció la mejora de las condiciones en el centro regional, con la instalación de aires acondicionados en distintos espacios, con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios.

La conmemoración cerró con un llamado a la memoria, la solidaridad y la construcción de paz, en un espacio que permitió a las víctimas expresar sus historias, reflexionar sobre lo vivido y reafirmar su papel en la sociedad