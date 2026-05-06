Durante el Segundo Congreso Nacional de Restitución de Tierras, el cual se adelanta en la ciudad de Barranquilla hasta este jueves, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino dio a conocer que cerca de 8.5 millones de hectáreas en el país se encuentran en instancias judiciales para su definir su entrega a las víctimas del conflicto armado.

Según la funcionaria, la hoja de ruta del Gobierno tiene como objetivo brindar una justicia transicional a esta población.

“Las víctimas del conflicto desde hace tiempo reclamaban por la consolidación de una justicia de este tipo, y encontramos la manera dentro de ese proceso de restitución de tierras de reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras para que luchen para recuperar lo que les pertenece”, comentó.

De esta manera, la jefa de la cartera de agricultura detalló que se están encaminando esfuerzos para incluir a más personas dentro de las reclamaciones de tierras.

“Hace un tiempo las negaciones de tierras para víctimas del conflicto estaban en un 65%, hoy pueden acceder a sus derechos como parte de un proceso justo y las negaciones han bajado hasta el 28%, lo que nos impulsa a tener una transformación del campo colombiano y una hoja de ruta con bases sólidas que revierta la injusticia y el desplazamiento de más colombianos en el territorio”, explicó.

Puso de presente: “En los últimos 3 años hemos restituido materialmente 350 mil hectáreas, y estamos en una política transicional para tener un fondo con más tierras para entregar a la gente”.

A su turno, Rangel Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que se han fortalecido las estructuras organizativas para guiar los procesos de entrega de tierras.

“Los consejos comunitarios, resguardos, cabildos, y organizaciones campesinas tienen una plataforma política en el estado para materializar la restitución de sus tierras. Además, se estableció el ‘Consejo de Mayores’ como puente entre la institucionalidad y el territorio, guiando los procesos con su experiencia y conocimiento”, comentó.