Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que permitan fortalecer el desarrollo social, económico, turístico y la proyección de grandes obras en el municipio, la Alcaldía de Galapa llevó a cabo una reunión con el sector empresarial del corredor industrial para trabajar en futuros proyectos.

En ese contexto, Fabián Bonett Berdugo, alcalde municipal, presentó ante los asistentes los avances de su administración en materia social, resaltando el trabajo articulado con el sector privado.

“Hoy les presentamos los avances de la administración municipal en el área social. Agradecemos a quienes han hecho alianza con nosotros y a quienes aún no se han sumado, porque es con ustedes, empresarios y comerciantes, como se puede fortalecer la empleabilidad y la educación”, declaró.

Puso de presente: “Actualmente contamos con más de 1.000 galaperos becados en universidades aliadas y más de 5.000 profesionales graduados desde el inicio del programa”.

En el encuentro también se socializaron los programas liderados por la Secretaría de Integración Socioeconómica, entre ellos: atención al adulto mayor, educación, discapacidad a través del programa Seres Capaces, y el fortalecimiento de la empleabilidad, el emprendimiento, el turismo y el sector empresarial mediante la estrategia #ENRUTATE.

Asimismo, el alcalde presentó proyectos clave como el Parador Turístico Artesanal y el Malecón, que buscan posicionar a Galapa como un destino turístico sin perder su esencia artesanal, comercial e industrial.

Sumado a esto, dio a conocer iniciativas deportivas como el Complejo Deportivo de Villa Olímpica y el nuevo polideportivo, los cuales se gestionan con el apoyo del Gobierno Departamental y Nacional.

Por otro lado, las autoridades extendieron la invitación al sector empresarial a vincularse activamente en programas como las escuelas de formación deportiva y procesos de capacitación en tecnología, convivencia y paz a través de la estrategia #GALAPAZ.

Con respecto a esto, Juan Cediel, CEO de la junta directiva de Ultracem, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado:

“Hoy agradecemos a la administración y a los empresarios por sumarse a este llamado. Es fundamental cumplir con la responsabilidad social y contar con garantías para seguir creciendo y proyectando a Galapa como un punto clave de desarrollo industrial”.

A su turno, Óscar Imitola, representante de Probarranquilla, resaltó el impacto positivo de estas iniciativas:

“Desde nuestra organización hemos apoyado la llegada de al menos 35 nuevas empresas, fortaleciendo la empleabilidad y aportando al crecimiento económico del territorio”.

Entre tanto, Armando Vásquez, de Zona Franca ZOFIA, hizo un llamado a continuar impulsando obras estratégicas como el puente entre la Cordialidad y la Circunvalar, así como nuevas vías de acceso que conecten a Galapa con importantes corredores viales.

Finalmente, Pablo Ortega, del área social de Ultracem, reiteró la necesidad de consolidar esfuerzos conjuntos:

“Para ser un territorio confiable debe existir articulación entre la empresa privada y la administración. Invitamos a unirnos en torno a iniciativas como el fondo común para el sostenimiento del programa de becas y proyectos sociales que impacten positivamente a la comunidad”.

Desde Ultracem también se destacó el impulso a programas como Comunidades Sostenibles y Generación Ultra, enfocados en el fortalecimiento de la lectoescritura, así como inversiones en educación, medio ambiente, emprendimiento y apoyo a artesanos del municipio.

Al cierre de la jornada, cada empresa presentó su portafolio de servicios, evidenciando su aporte al crecimiento económico y social de Galapa.