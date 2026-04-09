Tras el fallo de primera instancia que ordena el restablecimiento de sus derechos, Silvia Gette Ponce estaría a pocos días de regresar a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Sin embargo, el actual rector, Jorge Senior, aseguró a través de un comunicado que no comparte la decisión y acudirá a las vías legales para la correspondiente defensa.

Además precisó que la audiencia penal realizada recientemente continuará el próximo lunes, fecha en la que tanto la institución como el Ministerio de Educación Nacional ejercerán y sustentarán los recursos judiciales correspondientes frente a la decisión adoptada.

“La Universidad respeta plenamente a la rama judicial y actuará dentro del estado de derecho. Al mismo tiempo, no comparte la decisión conocida hasta ahora y la controvertirá por vías legales”, aseveró Senior.

Entre los argumentos que respaldan su postura, el actual rector mencionó los límites de las facultades del juez penal de control de garantías, la vigencia del actual Estatuto General, los derechos adquiridos de buena fe por terceros y la competencia del Consejo Superior y del Ministerio de Educación en materia de inspección y vigilancia.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de proteger la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, especialmente frente a la legalidad de las medidas de vigilancia especial adoptadas por el Ministerio, incluyendo los mecanismos de salvamento y el plan de pagos.

Senior también señaló que se ha activado un seguimiento jurídico permanente del caso, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, y aseguró que adoptará todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo y la estabilidad de su comunidad.

En medio de este escenario, Senior dio a conocer a la comunidad universitaria y a la opinión pública que la alma mater continúa funcionando con total normalidad en sus actividades académicas, administrativas y financieras.