En las últimas horas de este domingo 30 de noviembre se ha difundido información sobre el deceso del funcionario de la Dian Edgardo Fernández Martínez, economista conocido como el Mono Fernández, quien había sido víctima de un atentado a bala el pasado mes de abril, en el norte de Barranquilla.

Sobre dicha versión hay que reseñar que surgió en cuentas de Facebook que manejan noticias de Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, de donde era nativo Fernández Martínez, y luego se confirmó a través de compañeros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Falleció en Barranquilla Edgardo Fernández Martínez, funcionario de la Dian, tío del alcalde de Hatillo de Loba Robinson Fernández y del exalcalde Jaisin Fernández Astorga, quien meses atrás había resultado gravemente herido en atentado en Barranquilla… Mal herido fue trasladado a la cercana Clínica Portoazul Auna, donde permaneció por largo lapso en estado crítico y bajo pronóstico reservado”, se lee en una de las publicaciones.

Recordemos que en horas del mediodía del lunes 21 de abril el funcionario de la Dian, en ese momento con 59 años de edad, fue víctima de un atentado sicarial en el parqueadero del almacén de cadena Makro, en el barrio Villa Santos, perteneciente a la localidad Riomar, en la capital del Atlántico.

De acuerdo con el informe de las autoridades, siendo las 12:40 p.m., Fernández conducía un vehículo tipo camioneta marca Mercedes Benz, color vinotinto, de placas RGP-883.

El atentado se registró en la carrera 51B con calle 106, sector de Villa Santos.

Durante el recorrido, el hombre se estacionó en el parqueadero del almacén Makro, ubicado en la dirección antes descrita, bajó del automotor y se sentó en una silla del lugar.

Minutos después, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron hasta un punto cercano al hombre, el parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos.

Tras perpetrar el ataque, el parrillero corrió en dirección de su cómplice y subió a la moto para luego escapar con rumbo desconocido.

Tomada de video Los dos sujetos en moto que atentaron contra Edgardo Fernández Martínez.

Rápidamente una patrulla del cuadrante se transportó hasta la zona del atentado y acordonó el sector, mientras que el hombre fue auxiliado y trasladado hasta la Clínica Portoazul Auna.

En su momento, las autoridades señalaron que Fernández registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de estafa en 2019 y lavado de activos en 2023. Por esta razón las autoridades tomaron a modo de hoja de ruta aquellos delitos como las posibles causas por las que se organizó al atentado en su contra.

En el mismo mes de abril, en declaraciones desde Barranquilla, el entonces director de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, se refirió al caso del funcionario herido.

En diálogo con EL HERALDO, Llinás reveló que tenía conocimiento del atentado contra el funcionario.

“Estamos revisando lo que pasó con las autoridades en Barranquilla, en ocasión de un atentado que tuvo un servidor. Esperemos que se recupere pronto, pero pues eso será un objeto de investigaciones de los entes de la Fiscalía, del CTI…Los servidores de la entidad, en su gran mayoría, son gente muy técnica, muy cualificada, con mucha experiencia en la entidad y que en su gran mayoría son gente íntegra y ética. Obviamente tenemos profesionales que se han puesto en servicio de las grandes mafias”, expresó Llinás.

A su vez, el director informó que desconoce si el ataque a bala guarda relación con un hecho de corrupción. Sin embargo, Llinás afirmó que conocía que ‘El Mono’ estaba siendo investigado por la Fiscalía.

“No sé si guarde relación con temas de corrupción, pero pues obviamente eso es del análisis de las autoridades. Lo que tengo entendido es que tenía indagaciones en la Fiscalía por el delito de lavado de activos y que estaba siendo analizado por esa situación pero obviamente hay que observar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, finalizó Llinás.