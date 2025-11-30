Por el delito de feminicidio le fue judicializada la captura a Giovanni Mauricio Quintero, quien asesinó a su compañera sentimental, la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, el pasado sábado.

Este hombre quien es dragoneante del INPEC, desde el 2023, al servicio de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, conocida como La Tramacúa, en esta capital; fue dado de alta de la Clínica Santa Isabel a donde fue trasladado en una ambulancia el luego de cometer el crimen, y herirse él mismo en el cuello y finalmente lanzarse desde un tercer piso.

Luego de su paso por la clínica fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde fue sometido a la audiencia de legalización de captura ante un Juzgado 102 Penal Municipal Ambulante de Valledupar, y por determinación del juez la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó fijada para el próximo jueves, mientras tanto quedó privado de la libertad bajo custodia de la Policía Nacional.

Vanesa De León Pertuz y Giovanni Quintero sostuvieron una relación de pareja sentimental durante ocho años, de la cual nació un niño que en la actualidad tiene 5 años. No obstante, la patrullera habría tomado la decisión de no continuar con la unión, y este habría sido el detonante para que este hombre acabara con la vida de ella e intentara matarse.

Por estos hechos en el Departamento de Policía en el Cesar, hay profunda tristeza, en especial en la Estación del municipio de Chimichagua, donde la occisa laboraba al servicio de la Policía Comunitaria, desde donde lideraba encuentro en los barrios y diferentes sectores.

Entre tanto, Quintero pertenecía al INPEC desde el año 2023, donde aún permanecía en proceso de prueba y contratación definitiva.