Centenares de mujeres de todas las edades, al igual que hombres, participaron la mañana de este domingo 30 de noviembre de la Carrera de la Mujer, una actividad que promueve la unión, el deporte y el empoderamiento de las sabaneras.

Dos tramos de 5 y 7 kilómetros, respectivamente, que comprendieron calles y avenidas de la ciudad de Sincelejo, fueron recorridos a partir de las 6:00 de la mañana cuando los organizadores: Alcaldía de Sincelejo e Imder Sincelejo, dieron la orden de salida, no sin antes haber una jornada de calentamiento a cargo de instructores expertos.

El alcalde Yahir Acuña Cardales y la gestora social, su esposa Sofía Méndez, también se unieron a la actividad recorriendo cinco kilómetros desde la Avenida Argelia y transitando por el sector del Puente Pintao, un tramo vial que recientemente fue habilitado y que con esta actividad queda inaugurado y le da paso a las Rutas del Corazón Verde, es decir, a las de las busetas que prestan el servicio de transporte público masivo de pasajeros.

El mandatario de los sincelejanos aprovechó para recordar que desde el inicio de su gobierno “hemos terminando la obra pública inconclusa, siniestrada o en riesgo de siniestro, al tiempo que comenzamos con obras por más de $100 mil millones en pavimentación para la ciudad, que son una inversión sin precedentes para nuestro territorio, y más obras en toda la ciudad por más de 200 mil millones”.