Un gran concierto musical en la avenida Primera de la ciudad de Montería le dará la bienvenida a la temporada navideña desde este domingo 30 de noviembre.

La cita es a partir de las 5:00 de la tarde y al llegar la noche estarán en tarima Beto Zabaleta y Samuel Morales, además de las agrupaciones monterianas Embora y Original Banda de Montería.

El veterano Zabaleta interpretará los temas románticos que lo han hecho famoso entre los amantes de la música de acordeón, tales como “Bendito diciembre”, “Cuando la vi” y la “Formulita”; mientras que Morales, a sus 21 años de edad, va proyectando su carrera musical. Su padre, el fallecido cantante Kaleth Morales, dejó temas inolvidables entre los amantes del llamado vallenato de la “nueva ola”. Ahora, Samuel, su heredero, quiere dejar su propia marca al lado del acordeonero Juank Ricardo, el mismo que acompañó a su progenitor.

Para la realización de este gran concierto de bienvenida a la Navidad, que se extenderá hasta la medianoche, la Avenida Primera estará cerrada al tráfico vehicular desde la calle 23 hasta la 32.

El encendido oficial del alumbrado navideño en Montería será el 7 de diciembre para celebrar la Noche de las Velitas en la Plaza Cultural del Sinú. El show iniciará a las 5:00 de la tarde.

Además, del 7 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, los monterianos y visitantes podrán disfrutar del Mercadillo Navideño, un espacio lleno de emprendimientos, gastronomía y una variada agenda cultural, abierto de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. en la Plaza Cultural del Sinú.

También el viernes 12 de diciembre, realizarán la segunda versión del “Festival Infantil de la Canción Navideña”, un escenario para descubrir nuevos talentos y celebrar la música de la temporada, y el sábado 13 de diciembre, el espíritu navideño se tomará las calles con el gran desfile “Una Navidad para Recordar”. Este colorido evento partirá de la cancha de fútbol del P5 y llegará a la Plaza Cultural del Sinú.