En Barranquilla, los casos de quemados por pólvora han tenido una reducción del 28 % en lo corrido del mes de diciembre. De acuerdo con el más reciente reporte, a corte del 9 de diciembre, en Barranquilla se han presentado 15 casos, que contrasta con los 21 que se contabilizaban durante 2024.

Sin embargo, las autoridades piden no bajar la guardia. El informe del Instituto Nacional de Salud también resaltó que más del 50 % de los casos de quemados por pólvora en la ciudad tuvieron lugar por un adulto bajo los efectos del alcohol.

De igual manera, la causa principal de las quemaduras fue la manipulación directa de los materiales pirotécnicos, en donde sobresalieron los “totes” como artefacto más usado por los residentes en la ciudad.

Por otro lado, la tendencia que se ha incrementado –en comparación con el año anterior– es la de los casos de intoxicación por fósforo blanco. El reporte de las autoridades de salud evidenció que en lo que ha transcurrido de diciembre se han registrado tres casos, que permanecen en condición de hospitalizados. El año anterior se presentaron dos casos, por lo que se registra un aumento del 50 %.

En los municipios, por su parte, se han presentado 19 casos de quemados por pólvora. El mayor número de lesionados son en Palmar de Varela, con 4.

Frente a este panorama, desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) se lanzó una nueva campaña de prevención de quemaduras durante las festividades de diciembre para crear conciencia sobre este problema de salud pública en el país.

La comunidad médica manifestó que “una de cada 3 víctimas de quemaduras por pólvora en esta época es menor de edad, lo que significa infancias marcadas por cicatrices, cirugías futuras, y traumas psicológicos”.

Resaltó, además, que “las quemaduras no solo dejan marcas en la piel. Pueden generar amputaciones, secuelas físicas y psicológicas, largos procesos de rehabilitación y en algunos casos la muerte”.

Además, la presidenta de la SCCP, Damaris Romero, expuso que “el hogar sigue siendo el principal escenario de quemaduras en el país. La recomendación es no manipular pólvora, y ubicarse al menos a 300 metros de los espectáculos autorizados”.