Durante la madrugada de este domingo, 30 de noviembre, las calles del norte de la ciudad de Montería, hasta la glorieta del barrio Sucre, se tiñeron de verde con la alta participación de atletas locales y de otras regiones que se unieron a la Media Maratón Unicórdoba 2025.

La actividad deportiva, que estableció tres categorías: 21k, 10k y 5k, partió y llegó al podio instalado en la institución, donde los ganadores y participantes fueron premiados y compartieron un espacio de gimnasia rítmica para la recuperación muscular.

El rector de la Universidad de Córdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, fue el encargado de hacer la apertura de la maratón, y se vinculó como uno de los participantes de la categoría 5k.

“Es un evento deportivo de talla nacional y es la muestra de la confianza, la credibilidad y el liderazgo que encarga la Universidad de Córdoba en materia deportiva, contar con más de 5.300 atletas es un evento sin precedentes en nuestra región”, sostuvo el rector Torres, antes de encabezar la salida de la carrera atlética.

En la categoría 21k, categoría masculina se ubicaron en primer, segundo y tercer lugar: José Moreno Pérez, David Montes Flórez y Juan Sebastián Barreto Sánchez. En la categoría femenina el primer lugar fue para María Alejandra Romero Guerrero, el segundo para Ana Cristina Rivero y el tercer lugar para Estefanía Pérez Camacho.

En la categoría 10k en primero, segundo y tercer lugar se ubicaron, respectivamente, en la categoría masculina: Junior Villadiego Macea, Cristiano Rubio Vergara y Cpesar Villadiego Guevara; mientras que en la femenina lo hicieron María Paula Castro Enamorado, Paola Sánchez Vargas y Camila Andrea Olea Díaz.

Entre tanto en los 5k femenino la premiación del primero, segundo y tercer lugar quedó así: Johana Monterrosa Hernández, Sofía Echeverry Herrera y Cristina Isabela Pérez Álvarez; y en masculina ganaron Jorge Espita López, Luis Petro y Bernon Aldana Romero.

Thais Custódio, estudiante de intercambio, proceden de Brasil y participante de la Media Maratón, destacó la armonía de la familia unicordobesa, que ha compartido con ella no sólo la calidad académica y científica, sino también la disciplina deportiva y artística.

“Debo regresar a mi país, pero me voy con las ganas de regresar por una maestría a esta Universidad de Córdoba”, relató Thais después de hacer los cinco kilómetros acompañados de sus amigos unicordobeses.

La Media Maratón Unicórdoba 2025 contó con el apoyo del Fondo de Empleados de la Universidad de Córdoba, Foneducor, la Alcaldía de Montería, la Policía Metropolitana, la Defensa Civil, Electrolit e Indeportes Córdoba.