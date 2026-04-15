El gobernador Erasmo Zuleta Bechara celebra los avances históricos en la reducción de la pobreza multidimensional en el departamento de Córdoba, confirmados por el DANE en su más reciente informe. En 2025, este indicador se ubicó en 19,8%, el nivel más bajo desde 2018, lo que significa que cada vez más familias cordobesas viven en mejores condiciones.

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Este logro refleja el impacto de las políticas públicas y proyectos estratégicos, implementados y ejecutados desde el gobierno departamental, que han transformado la vida de las comunidades.

“Esto demuestra que cuando hay rumbo, hay resultados. Estamos avanzando con paso firme y demostrando que: ¡Córdoba puede y va a estar a otro nivel!”, afirmó el mandatario departamental.

Entre 2022 y 2025, Córdoba mejoró en 12 de los 15 indicadores que son con los que se mide la pobreza multidimensional, con avances notables en agua potable, educación y alcantarillado. Los proyectos de acueducto y saneamiento ya se reflejan en una mejor calidad de vida para miles de hogares.

“La tarea no está terminada, dimos un paso enfocando inversiones donde realmente se necesitan y por eso hablo de revolución de obras, porque son proyectos que generan un verdadero cambio. Vamos a seguir dándola toda para que más familias cordobesas salgan de la pobreza”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta.