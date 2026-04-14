La entrega reciente de herramientas e insumos que la gobernación de Córdoba le hizo a los pequeños productores agropecuarios y pescadores artesanales del departamento para fortalecer sus Unidades Productivas Agropecuarias ha sido catalogada por los beneficiarios como una bendición.

Lea: La Policía Nacional blinda el aeropuerto Los Garzones de Montería

Una de esas voces es la de Martín Correa Jiménez, representante de la organización Tinta Negra Santa Cruz de Lorica de mujeres, de la línea de producción semilla de plátano, quien asegura que el apoyo entregado por la gobernación les llegó en buen momento.

Gobernación de Córdoba

“Estaremos mostrando, visibilizando cómo este aporte que hace la gobernación del departamento de Córdoba hace que estas mujeres emprendedoras, empoderadas hagan del desarrollo social lo mejor que puede. Les agradecemos nuevamente al gobernador Erasmo y a todo su equipo de trabajo por pensar en el campo, por pensar en las mujeres y por pensar en el desarrollo agropecuario”, dijo.

Lea: Resguardos indígenas de Córdoba anuncian una nueva minga

Por su parte, Justo Rafael Julio Vega, pescador artesanal del municipio de Los Córdobas, expresó que “esta ayuda es una bendición, nos ayuda ejercer la pesca más responsable con estos elementos tecnológicos, con todos los elementos de seguridad marítima y nos ayuda también a llevar la seguridad alimentaria, a nuestra familia. Ha sido de mucha bendición esto y créame que nuestra familia está muy contenta porque esto es una herramienta de trabajo que nosotros no la teníamos, pero hoy se hizo realidad”.

Mientras que Pedro Osorio, de la población indígena de San Isidro, en el municipio de San Andrés de Sotavento, de la línea productiva maíz, yuca y ñame, aseguró que “estos kits nos va a cambiar el modo de vivir por las temporadas que hemos tenido muy mala, fría, y esto nos va a servir bastante.

Lea: La Gobernación de Córdoba lanza su campaña del Mes de la Niñez

Gracias a la gobernación por tenernos en cuenta en este proyecto que jamás hemos tenido y hoy contamos con eso para tener un cambio de vida. Nos sentimos contentos mi comunidad, pues vamos a trabajar de la mano para salir adelante con estos cultivos que hoy es la alimentación de nosotros los indígenas”.

El proyecto que marca un hito en el desarrollo agropecuario llega a 945 familias campesinas que conforman 39 asociaciones rurales ubicadas en 21 municipios distribuidos en todas las subregiones dé Córdoba e impacta directamente a poblaciones con enfoque diferencial, incluyendo a mujeres rurales, comunidades indígenas, NARP (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y pescadores artesanales que cuentan con herramientas para fortalecer sus actividades productivas y aumentar sus ingresos.

Los beneficiarios también recibieron asistencia técnica y acompañamiento organizativo.