Los más recientes hechos de inseguridad ocurridos en la ciudad de Montería, en especial en su zona sur, llevaron a la Policía Metropolitana a redoblar sus acciones operativas incluso con grupos especiales como los ‘Halcones’.

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Bajo el mando y orientación del capitán Francisco Luna, comandante encargado de la Estación de Policía Sur, fue realizada en las últimas horas una megatoma de seguridad en los sectores más críticos de la jurisdicción del CAI Cantaclaro.

Policía de Montería

El despliegue operativo centró sus esfuerzos en puntos neurálgicos conocidos como Finzenú, Puerco Sucio y Villa Tableta, logrando registro a personas a través de la verificación de antecedentes a ciudadanos en zonas de afluencia, buscando armas blancas, estupefacientes o requerimientos judiciales; control a motocicletas con inspección minuciosa de vehículos para prevenir el hurto y verificar la legalidad de los sistemas de identificación; revistas en puntos críticos, presencia institucional permanente en sectores focalizados para disuadir la comisión de delitos como el hurto y las lesiones personales.

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“No daremos tregua a quienes pretenden perturbar la paz de nuestros barrios. Con el grupo Halcones estamos llegando a cada rincón, escuchando a la comunidad y actuando con contundencia contra el delito. La seguridad de la Estación Sur es nuestra prioridad absoluta”, afirmó el capitán Francisco Luna.

Estas actividades preventivas no son aisladas, forman parte de un plan de choque diseñado para que las familias de Cantaclaro y sus alrededores puedan transitar con total libertad y confianza. La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia.