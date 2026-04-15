Con el objetivo de fortalecer los procesos de formalización y licenciamiento ambiental en el sector minero del departamento de Córdoba la gobernación realizó una jornada de acompañamiento dirigida a pequeños mineros y mineros tradicionales.

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La actividad la adelantaron en articulación con la Corporación Ambiental CVS y el Ministerio de Minas y Energía, y en ella brindaron asistencia técnica, orientación normativa y herramientas prácticas para avanzar hacia una minería formal y ambientalmente responsable.

Durante la jornada, los pequeños mineros y mineros tradicionales recibieron orientación sobre requisitos de regularización, gestión ambiental, uso eficiente de los recursos naturales y cumplimiento de la normatividad vigente, que fortalecen sus capacidades, promueven buenas prácticas y contribuyen a la protección del medio ambiente, la seguridad en las operaciones y el desarrollo sostenible de las comunidades mineras.

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“La formalización minera sigue creciendo en nuestro departamento, contamos con más de 135 procesos de formalización en etapa de licenciamiento ambiental, y desde la gobernación de Córdoba queremos impulsar una minería responsable y sostenible con el medio ambiente”, sostuvo Ramiro Almanza, secretario de Minas y Energía departamental.