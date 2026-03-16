La movilización masiva y paro minero, convocados por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, comenzó este lunes 16 de marzo en Caucasia, Antioquia, en medio de fuertes restricciones de movilidad y medidas por parte de la Alcaldía.

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En la subregión del Bajo Cauca antioqueño hay tensión, pues hay amenaza de alteraciones del órden público. Es por eso que las autoridades locales implementaron medidas. A través del Decreto No. 035, firmado este 14 de marzo de 2026, la administración local declaró oficialmente el estado de alerta máxima.

La Alcaldía se basa en los antecedentes de manifestaciones pasadas que derivaron en bloqueos de vías, daños a la infraestructura pública y privada, y graves afectaciones a la libre movilidad.

En el municipio se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Infantería de Marina y diversos organismos de socorro.

Otra medida tomada por la administración local fue la declaratoria del toque de queda. Aplicará inicialmente desde las 23:59 horas de este domingo 15 de marzo hasta las 06:00 horas de mañana, lunes 16 de marzo. El toque de queda se repetirá de manera sucesiva todos los días en el mismo horario nocturno, hasta que se logre superar la amenaza que originó el decreto.

Además, también se ordenó la implementación de la ley seca en todo el territorio. A partir de las 00:00 horas del lunes 16 de marzo de 2026, queda terminantemente prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes hasta nueva orden.

Por otro lado, se restringe la circulación de motos con parrillero hombre. Esto regirá diariamente desde las 21:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Asimismo, queda absolutamente prohibida la venta de gasolina y ACPM en envases, pimpinas o cualquier tipo de recipientes desde la medianoche del 16 de marzo. Las ferreterías y comercios no podrán vender elementos susceptibles de ser usados como proyectiles o armas, tales como canicas, elásticos, tornillos, tuercas, thinner o carburo.

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Hay que recordar que el paro minero se da porque los líderes mineros denuncian como una serie de incumplimientos sistemáticos por parte del Gobierno Nacional frente a compromisos adquiridos hace unos meses.

Los mineros de la región piden frenar los operativos militares y policiales que terminan con la destrucción de maquinaria amarilla. Argumentan que los afectados estaban en procesos de formalización.