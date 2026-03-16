Continúa la controversia en el panorama político nacional tras las polémicas declaraciones hechas por el candidato presidencial Iván Cepeda sobre Antioquia, en las que aseguró que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Sin embargo, el foco pasó al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien salió en defensa de esa postura y avivó aún más la discusión con un mensaje en el que atribuyó al narcoparamilitarismo buena parte de la violencia que golpeó al departamento.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que “los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras”, pero añadió que sobre ellos “cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo”, al que responsabilizó de haber dejado un rastro de violencia en esa región.

En el mismo mensaje sostuvo que fueron “los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales” los que “llenaron de sangre el departamento”.

Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país.



Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos… https://t.co/mBnaK94DXL — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2026

Con esa declaración, el jefe de Estado amplió una discusión que ya venía creciendo desde que se conocieron apartes del documento que contiene el programa de gobierno 2026-2030 de Cepeda. Aunque el candidato salió al paso para defenderse de los señalamientos de varios políticos y gremios, las reacciones frente a sus declaraciones no han frenado.

Cepeda respondió a las críticas por su polémica frase sobre Antioquia y la parapolítica

El origen de la controversia está en un apartado del discurso ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’, en el que Cepeda plantea que el departamento atravesó una etapa marcada por alianzas entre poderes económicos, políticos y actores armados. En ese contexto fue incluida la frase que desató las críticas, al señalar que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Tras la reacción pública, Cepeda aseguró que sus palabras fueron tergiversadas y pidió que se revisara de manera completa tanto su intervención como su programa de gobierno. El candidato sostuvo que también ha reconocido la identidad regional, el carácter emprendedor de los antioqueños y los aportes históricos del departamento al país.

Candidatos, gremios y otros actores políticos reaccionan a las declaraciones de Cepeda

Las declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia también provocaron una rápida reacción en distintos sectores políticos, empresariales y gremiales del departamento, que consideraron sus palabras como una estigmatización de la región.

Entre los primeros pronunciamientos estuvo el de Proantioquia, que rechazó de forma explícita que Antioquia fuera presentada en un programa de gobierno bajo ese enfoque y defendió que el debate democrático debe darse con respeto y propuestas, no con discursos que profundicen divisiones regionales.

En la misma línea, Intergremial Antioquia advirtió que el departamento ha enfrentado sus crisis a partir del trabajo, la institucionalidad y la articulación entre distintos sectores sociales y económicos.

Desde la política también llegaron cuestionamientos. La candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que las palabras de Cepeda desconocen la historia de Antioquia y sostuvo que el departamento ha sido ejemplo de democracia, libertad y resistencia frente a la violencia. En su pronunciamiento, señaló además que decir lo que dijo Cepeda sobre Antioquia “no solo insulta a los antioqueños sino a los colombianos”.

A esas reacciones se sumó el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien rechazó con dureza las afirmaciones de Cepeda y pidió respeto por el pueblo antioqueño. De la Espriella aseguró que Antioquia es “la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país” y sostuvo que el departamento ha sido víctima del narcotráfico y no puede ser reducido a esa caracterización.

También se pronunció José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, quien calificó como una descalificación las palabras del candidato del Pacto Histórico y defendió a Antioquia como un departamento de “pujanza”, “emprendimiento” y vocación exportadora. Otras voces de oposición se sumaron al rechazo y señalaron que esa lectura reduce a Antioquia a uno de los capítulos más duros de su pasado reciente.