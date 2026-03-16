A partir de este lunes 16 de marzo el Congreso de la República vuelve a sesiones ordinarias para cumplir su último periodo legislativo, y así culminar este cuatrienio. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes retomarán su trabajo luego de las elecciones legislativas, celebradas el pasado 8 de marzo, en las que varios congresistas se ‘quemaron’ y se constituyó un nuevo mapa político.

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Las sesiones arrancan con el proceso de elección del Contralor General de la República, por ello se debe tener en cuenta que a partir de las 8:00 a. m. de este 16 de marzo se abren las inscripciones para quienes deseen participar ante las Secretarías de la corporación, a través de este enlace. Dichas postulaciones se cerrarán el miércoles 18 de marzo a las 5:00 p. m.

“Las personas interesadas podrán realizar su inscripción de manera personal en la Secretaría General del Senado, o mediante comunicación electrónica dirigida a cualquiera de los siguientes correos institucionales: concursocontralor2026@senado.gov.co, concursocontralor2026@camara.gov.co”, indicó el Congreso.

Posteriormente, la Comisión de Acreditación deberá revisar las hojas de vida y publicar el 7 de abril la lista de los aspirantes que fueron admitidos tras el cumplimiento de los requisitos.

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El legislativo señaló además que la prueba de conocimiento de los candidatos será el sábado 18 de abril y la publicación de estos resultados, luego de las reclamaciones, será el 30 del mismo mes. Los primeros días de mayo se dará a conocer el listado de quienes están habilitados para el cargo.

Em ese sentido, el 20 de mayo se elaborará la lista de 10 elegibles, escogida por el Congreso y finalmente la elección del próximo contralor será el 12 de agosto, la cual estará a cargo de los nuevos congresistas que se posesionen el 20 de julio.

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Además de esta tarea, el actual Congreso de la República deberá abordar temas como la reforma a la salud, la ley de jurisdicción agraria, y el proyecto que revive el Ministerio de Igualdad, entre otros asuntos que estarán presentes en la agenda de este semestre.