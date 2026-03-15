Meteorólogos y entidades nacionales prenden nuevamente las alarmas ante la llegada de un nuevo frente frío en el país y otros sistemas climatológicos que alterarían la atmósfera del territorio, especialmente en el Caribe colombiano.

En principio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que se encuentra monitoreando un nuevo frente frío que viene de Estados Unidos.

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Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Ideam, indicó que la incidencia de este sistema traería incremento en los vientos y el oleaje en las costas del Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Este frente lo que hace es generar una línea de inestabilidad, y esa línea de inestabilidad hace que se mueva un poquito esa zona de convergencia tropical hacia la parte norte del país”, explicó Poveda.

Esto favorecería también la nubosidad y las lluvias moderadas en la región Caribe en los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

“Estamos monitoreando el sistema. No va a traer lluvias tan fuertes como el que nos trajo precipitaciones iniciando febrero, pero sí puede traer nubosidad y lluvias”, detalló.

Finalmente, el especialista fue enfático con que es normal que sigan llegando frentes fríos a Colombia, puesto que la parte norte —es decir, Estados Unidos y México— está en invierno. De esta forma, estos sistemas descienden al sur, interaccionan con otros sistemas locales y generan un aumento de nubosidad y lluvias.

Alertas de otros expertos en el país

Pero a este frente frío se le sumarían otros factores atmosféricos. Colombia sería receptor de más lluvias, vendavales y granizadas en lo que resta de marzo. Esto, según el reconocido meteorólogo Max Henríquez, por cuenta de La Niña y el inicio anticipado de la temporada de lluvias.

El experto investigador y profesor indicó que la lluviosidad ya alcanzó “la mitad del promedio mensual” solo en los primeros diez días del mes, lo que marca un incremento inusual y preocupante respecto al comportamiento habitual del clima.

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“La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, advirtió el experto. Eso tendrá como consecuencia granizadas y vientos fuertes durante varias semanas, con especial repercusión en el Caribe colombiano.

Incluso, alertó que el viernes 20 y sábado 21 de marzo podría generarse de nuevo mar de leva en toda la costa Caribe, desde Costa Rica, Panamá y Colombia.

“Los vientos llegan perpendicularmente al litoral y eso es lo que arruga la superficie del mar frente a las playas y puertos. A estar pilas”, sentenció.

Por otra parte, en sus redes sociales, Max Henríquez también advirtió sobre proyecciones internacionales que anticipan la aparición de un Super El Niño entre finales de 2026 y 2027.

Así lo explica según un estudio del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf), que alerta sobre anomalías detectadas en la temperatura de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico —registradas desde hace un mes— que podrían elevarse a valores entre 1,5°C y 3,1°C, escenario que indicaría el advenimiento de una etapa de temperaturas cálidas extremas y una sequía intensa en escala global, fenómeno opuesto al patrón de lluvias observado hasta el momento.