El clima en Colombia podría estar afectando a distintas ciudades del territorio nacional, por cuenta de La Niña y el inicio anticipado de la temporada de lluvias.

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De acuerdo con el meteorólogo Max Henríquez, estos dos fenómenos en mención se superpondrán en marzo de 2026, intensificando lluvias, granizadas y vendavales en varias regiones.

Estas son las lluvias diarias de enero, febrero y hasta el 10 de marzo en Bogotá, en 2.026. Ha habido exceso en enero y febrero, y en 10 días de marzo vamos en la mitad del promedio mensual. La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza pic.twitter.com/wYEpGGeRXb — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 11, 2026

El experto investigador y profesor indicó que la lluviosidad ya alcanzó “la mitad del promedio mensual” solo en los primeros diez días del mes, lo que marca un incremento inusual y preocupante respecto al comportamiento habitual del clima.

“La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, expresó el meteorólogo. Eso tendrá como consecuencia granizadas y vientos fuertes durante varias semanas, con especial repercusión en el Caribe colombiano, que no son habituales.

Agregó información sobre la llegada de un frente atmosférico proveniente del Golfo de México, que “se va a acercar al Caribe de Colombia el miércoles 18 y jueves 19 de marzo”. Este hecho coincide con la llegada de la primera temporada de lluvias del año.

Asi se mueven las nubes sobre el territorio colombiano. Marzo es un mes de transición y cada día que pasa la Zona de Confluencia Intertropical va tomando su lugar. En esta primera temporada de "invierno" vamos a tener un número alto de desastres de orígen hidrometeorologico pic.twitter.com/u2UdWZY5xY — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 13, 2026

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En sus redes sociales, Max Henríquez también advirtió sobre proyecciones internacionales que anticipan la aparición de un Super El Niño entre finales de 2026 y 2027.

Así lo explica un estudio del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf), que alerta sobre anomalías detectadas en la temperatura de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico —registradas desde hace un mes— que podrían elevarse a valores entre 1,5°C y 3,1°C, escenario que indicaría el advenimiento de una etapa de temperaturas cálidas extremas y una sequía intensa en escala global, fenómeno opuesto al patrón de lluvias observado hasta el momento.