Este viernes 13 de marzo se presentó un incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que un helicóptero atravesara en dos oportunidades la pista 14 sin contar con autorización, de acuerdo con información entregada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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Asimismo, la entidad indicó que la situación ya es materia de investigación para esclarecer lo sucedido.

Por otro lado, el hecho se conoció a partir de registros difundidos en la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24. Según esos datos, el helicóptero habría cruzado dos veces la pista 14 derecha sin permiso, lo que obligó a los controladores aéreos a ordenar maniobras preventivas para evitar posibles interferencias con otros vuelos que operaban en la terminal.

Tras el incidente también comenzaron a circular supuestos audios de comunicaciones entre la torre de control y las aeronaves. En uno de ellos se escucha a los operadores expresar desconcierto por la presencia del helicóptero en la zona. “No entiendo qué está haciendo, nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. ¿Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol? Porque no entiendo qué está haciendo”, se oye en la grabación.

En otra parte del audio se percibe la confusión del piloto, quien dijo “por segunda vez, sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria. No entiendo”.

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“El hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”, se lee en el comunicado.

La Aerocivil señaló además que las dependencias y autoridades correspondientes ya adelantan revisiones técnicas para determinar cómo ocurrió el incidente y definir las acciones correctivas necesarias que permitan mitigar riesgos en las operaciones aéreas.

Según explicó la entidad, estas medidas buscan asegurar el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad en la aviación.

“El Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con las entidades responsables del sector aeronáutico, reitera su compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de los procesos operacionales”, se lee en el comunicado.

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En los audios difundidos también se menciona la posibilidad de que el helicóptero intentara aterrizar en una cancha de fútbol cercana o, en su defecto, cancelara la aproximación y regresara a Neiva. Sin embargo, la comunicación se corta poco después.

Hasta el momento no se conoce con claridad qué rutas estaban previstas ni cuáles aeronaves habrían estado involucradas en el episodio.

Finalmente, en su pronunciamiento, la Aerocivil tampoco reportó afectaciones a pasajeros y reiteró que se adelanta una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el caso.