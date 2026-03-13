El vuelo 244 de Avianca, que salió de Bogotá con destino a Nueva York, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, este jueves 12 de marzo.

Según el reporte preliminar de la situación, el vuelo presentó una emergencia y tuvo que desviar su trayectoria para poder aterrizar en la capital del Atlántico.

Lo que se conoce del caso es que la aeronave tuvo que activar la alerta 7700, el código transpondedor estándar internacional para indicar una emergencia general a bordo.

Luego de declarar la emergencia, el avión fue dirigido hacia Barranquilla, lo que supone que era donde estaba el aeropuerto más cercano, para así garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Por ahora no han sido reveladas las causas específicas que motivaron a que se declarara la emergencia para el posterior aterrizaje en Barranquilla. Se conoció que las autoridades aeronáuticas ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

