Javier Arias Castañeda, influencer antioqueño conocido como ‘Javier Arias Stunt’, fue detenido este jueves 12 de marzo por la Policía en medio de un operativo registrado en Necoclí, Antioquia.

De acuerdo al reporte de las autoridades, Arias fue detenido en medio de un operativo adelantado por la Policía, a través de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía, con apoyo del Ejército y cooperación de la Drug Enforcement Administration. En la diligencia se procedió con la captura del hombre en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Al influencer le fue incautado en su vivienda dos pistolas, dos escopetas calibre 12, una carabina calibre .22, 1.926 cartuchos de diferentes calibres y 208 millones de pesos en efectivo sin soporte de procedencia.

En un video difundido por las mismas autoridades se nota el momento en el que el influencer es capturado. Además, también se muestra el arsenal incautado.

Este hombre llamó la atención de las autoridades luego de que en el Urabá antioqueño apareciera en una lujosa camioneta Tesla Cybertruck rodando por el corregimiento El Totumo, en Necoclí.

Arias es reconocido en la región por sus excentricidades en redes sociales, por medio de las cuales promociona rifas de vehículos y motocicletas a través de transmisiones.