Los propietarios de taxis en Colombia tienen plazo desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 24 de marzo de 2026 para postularse a un programa del Gobierno nacional que busca impulsar la modernización del parque automotor. La iniciativa contempla apoyos económicos destinados a facilitar la compra de vehículos eléctricos que reemplacen taxis antiguos.

El plan es liderado por el Ministerio de Transporte de Colombia a través del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat). Mediante este mecanismo se entrega un incentivo que puede alcanzar los $34,5 millones de pesos para la adquisición de un taxi eléctrico nuevo.

Asimismo, el monto total del apoyo podría ascender hasta los $42 millones de pesos dependiendo del vehículo adquirido. Además, si el taxi que se reemplazará tiene 20 años o más desde su matrícula, el propietario podría recibir un incentivo adicional de $7,5 millones de pesos.

Además, el programa también contempla otros beneficios para los conductores. Entre ellos se incluyen descuentos del 10 % en el SOAT y del 30 % en la revisión técnico-mecánica. Asimismo, los taxis eléctricos tendrían la posibilidad de operar todos los días, ya que en muchas ciudades estos vehículos están exentos de la medida de pico y placa.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transporte señalan que esta estrategia busca impulsar una movilidad más limpia en el país, teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos reducen el impacto ambiental al no utilizar combustibles fósiles.

Requisitos para acceder al subsidio

Para participar en el programa, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Gobierno:

Ser propietario de entre uno y tres taxis.

Tener un vehículo con más de 10 años de matrícula.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Contar con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

Haber tenido tarjeta de operación durante al menos un año dentro de los últimos cinco años.

Paso a paso de cómo postularse al beneficio

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través de la página del Ministerio de Transporte. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal web del Ministerio de Transporte. Dar clic en el botón ‘Quiero postularme’. Cargar los documentos requeridos, entre ellos:

Documento de identidad del propietario.

Documentos del vehículo.

Certificado del RUNT.

SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

Información de la tarjeta de operación.

Una vez enviada la solicitud, el sistema generará un número de radicado que será enviado al correo electrónico del solicitante. Posteriormente, el ministerio evaluará cada caso para determinar si cumple con los requisitos establecidos.

Según el Gobierno, la aprobación de las postulaciones dependerá del cumplimiento de las condiciones exigidas, el orden de llegada de las solicitudes y los criterios internos de priorización.

Meta de taxis eléctricos en el país

La iniciativa hace parte de una estrategia más amplia para transformar el transporte público individual en Colombia. El Gobierno proyecta que para 2036 circulen más de 54.000 taxis eléctricos en el territorio nacional, lo que contribuiría a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

“Los taxis eléctricos no emiten gases contaminantes, ya que funcionan únicamente con motores eléctricos”, asegura el Ministerio de Transporte colombiano.

Finalmente, como parte de este proceso, las autoridades también trabajan con alcaldías, entidades financieras y empresas del sector energético para ampliar la red de puntos de recarga en distintas ciudades del país.