Colombia y Venezuela comenzarán este viernes una nueva etapa en su relación bilateral con el encuentro que sostendrán en un puente fronterizo los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, cita que estará centrada en asuntos económicos y de seguridad.

Lea más: Caso Freddy Rincón: Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia y declara al bus MIO como responsable del accidente de tránsito

El encuentro se producirá 70 días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue derrocado y detenido Nicolás Maduro, lo que aceleró una serie de cambios políticos y económicos en ese país bajo la batuta de Rodríguez como presidenta encargada.

Tras esa operación, el Gobierno colombiano invitó a Rodríguez al país y el pasado 18 de febrero Petro y Rodríguez hablaron por teléfono, conversación en la que se trató la posible visita de la presidenta encargada de Venezuela.

Al respecto, el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes dijo a EFE que, por la forma como se están dando los cambios en Venezuela, “es evidente que esta entrevista se hace con la bendición y conocimiento de los Estados Unidos”.

Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros y el encuentro tendrá lugar en el Atanasio Girardot, uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.

Ver más: Rodolfo Llinás donó a la Universidad Nacional el telescopio más grande que se ha instalado en Colombia

En la reunión abordarán, según Rodríguez, “temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

Los dos países han mantenido desde siempre una fluidez comercial que en 2008 llevó el intercambio de bienes y servicios a los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones en 2019, ese movimiento cayó a 222 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, a finales de ese año se reanudaron las relaciones comerciales y en 2025 el comercio bilateral llegó a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % con respecto a los 1.124 millones de dólares de 2024, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Agenda de integración

El presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, Germán Umaña, dijo a EFE que de la reunión de mañana se espera que los dos mandatarios “puedan definir acciones conjuntas que tengan en cuenta no solamente el tema comercial, de exportaciones” sino también la contribución de Colombia “a la recuperación tanto en la infraestructura como en todo lo que tiene que ver con los servicios y la industrialización de Venezuela”.

Lea también: Tras 22 años en prisión por un crimen que no cometió, hondureña recupera su libertad en Texas

“Debemos actuar juntos por la integración y en esa integración, por la recuperación de Venezuela que será la recuperación de Colombia en muchos casos”, agregó Umaña, quien siendo ministro de Comercio Industria y Turismo de Colombia encabezó en septiembre de 2022 la reapertura fronteriza y la reactivación plena del comercio bilateral.

El otro asunto crucial de la reunión de Petro y Rodríguez será el de la seguridad en la frontera, donde operan distintos grupos armados ilegales, principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas de traficantes de drogas y contrabandistas.

“En la entrevista entre el presidente Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump (el 3 de febrero) se habló de la situación del ELN, que ya no es un grupo armado colombiano, sino colombo-venezolano porque hay muchos integrantes del ELN que son venezolanos y se encuentran en territorio venezolano, es un problema conjunto”, agregó Londoño.

Además: De migrante venezolana a emprendedora: una cocina que hoy apoya a mujeres en Colombia

Con ese punto de vista coincide Umaña, quien señaló que “el bienestar de los países, es el bienestar de las fronteras”, que abarcan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos.

“En la reunión de presidentes se tratará el tema de aquellas fronteras que son conflictivas, que no tienen paz en este momento, y cuáles son las decisiones tripartitas que tomarán los Estados Unidos, Venezuela y Colombia frente a combatir los grupos que tengan las disidencias o el ELN”, explicó Umaña.