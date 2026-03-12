El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la decisión que en primera instancia había tomado el Juzgado 8 Civil del Circuito dentro del proceso relacionado con el accidente de tránsito en el que murió el exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Rincón, ocurrido en la madrugada del pasado 11 de abril de 2022.

Lea más: Rodolfo Llinás donó a la Universidad Nacional el telescopio más grande que se ha instalado en Colombia

Asimismo, la determinación se dio tras una apelación presentada por sobrinas del exjugador, quienes cuestionaron el fallo inicial emitido por ese despacho judicial.

Cabe recordar que, hace cuatro años, la Fiscalía había indicado que la responsabilidad del siniestro recaía en el vehículo particular en el que se desplazaba Rincón cuando transitaba por la intersección de la calle 5 con carrera 34, en el sur de Cali.

No obstante, con la reciente decisión del Tribunal, el bus del sistema de transporte masivo MIO que participó en el choque vuelve a quedar vinculado dentro del proceso.

Según la defensa de algunos familiares del exfutbolista, durante el trámite judicial se habría realizado un peritaje que evidenciaría que el vehículo de servicio público circulaba a una velocidad que superaba más del doble de los 30 kilómetros por hora permitidos en ese tramo de la vía.

Ver más: Se conoce la primera imagen de Wadith Manzur en el búnker de la Fiscalía tras hacerse efectiva la orden de captura

Además, el documento del Tribunal señala “revocar en todas sus partes la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

En la decisión judicial también se establece la responsabilidad civil del bus del sistema MIO y de la aseguradora correspondiente por los perjuicios causados a los demandantes.

La demanda que dio origen a este proceso fue presentada dos años después de la muerte del exjugador. Algunos allegados decidieron iniciar acciones legales contra el operador Blanco y Negro Masivo, empresa a la que pertenece el bus involucrado en el choque ocurrido aquella madrugada del 11 de abril. La resolución reciente del Tribunal Superior se deriva precisamente de ese proceso.

Lea también: David Vélez, fundador de Nubank, fue elegido Empresario del Año 2025

Finalmente, en medio de la controversia, en 2024 Sebastián Rincón se pronunció a través de redes sociales y aseguró que ni él ni su hermano habían contratado abogados para adelantar esa demanda. En ese momento manifestó que “hay ‘familiares’ mal intencionados que buscan lucrarse con esto y no lo voy a permitir”.