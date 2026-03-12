El colombiano David Vélez fue reconocido como Empresario del Año 2025, un galardón otorgado por el diario económico La República durante una ceremonia realizada en el Club El Nogal en Bogotá.

El premio destacó el impacto del empresario en la modernización del sistema financiero de América Latina a través de Nubank, una de las plataformas de banca digital más grandes de la región.

La edición 2025 del galardón puso especial énfasis en la transformación digital y en la manera en que nuevas empresas tecnológicas están cambiando el acceso a los servicios financieros.

El fundador de Nubank, David Vélez, fue reconocido como el empresario del año por el diario La República, una distinción a su liderazgo y aporte al desarrollo económico del país.



Hoy este neobanco tiene más de 131 millones de clientes en Latinoamérica y recientemente recibió… pic.twitter.com/koUnRUSji7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2026

Antes de la premiación se realizó el foro “La gran transformación: el poder de las capitales”, un espacio de análisis en el que líderes empresariales debatieron sobre el papel de las principales ciudades en el crecimiento económico de la región.

También participó Fernando Quijano, quien resaltó el papel de los medios de comunicación en la defensa de la institucionalidad y la información económica.

#Economía | 🔵 ¿Ya lo conoce? David Vélez, quien convirtió un problema en un gran negocio.



🗨️ ¿Qué opinas de su historia y de su impacto en la banca digital?https://t.co/IFwfiNcURU



📸 Diario La República. pic.twitter.com/If3PvMCwWt — La FM (@lafm) March 12, 2026

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, elogió la trayectoria de Vélez y destacó cómo el empresario transformó una experiencia negativa en el sistema bancario brasileño en una oportunidad para innovar en el sector financiero.

¿Cómo nació la idea de Nubank?

Durante su discurso, Vélez recordó que la idea de crear Nubank nació tras una experiencia complicada al intentar abrir una cuenta bancaria en Brasil. Según explicó, ese proceso le permitió identificar problemas en el sistema financiero tradicional.

“Emprender, antes que crear empresas, es una actitud. Es la decisión de tomar control sobre las propias circunstancias. Es elegir la agencia sobre el victimismo”. Reviva el discurso de David Vélez, CEO de NU Holdings LTD, al ser reconocido como el Empresario del Año… pic.twitter.com/SsNYrdAsta — Diario La República (@larepublica_co) March 12, 2026

“Observé un sistema bancario muy concentrado y entendí que existía una gran oportunidad para competir de forma digital, priorizando la experiencia del cliente”, señaló el empresario.

Además de Vélez, otros líderes empresariales fueron nominados al reconocimiento:

Luz Ángela Castro, directora ejecutiva de Ocesa Colombia

Andrés Vásquez, líder de la plataforma financiera Nequi

Hernando Suárez, directivo de DaviPlata

David Gutiérrez, integrante de Kushki