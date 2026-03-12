Una mujer colombiana y sus dos hijos menores de edad, entre ellos uno con discapacidad auditiva, fueron deportados tras ser detenidos el pasado 3 de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en medio de una audiencia de inmigración rutinaria en San Francisco, estado de California.

El superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond, denunció el viernes que Joseph, el niño de 6 años de edad con discapcidad y que usa implante coclear, fue enviado de regreso a Colombia sin los audífonos que necesita para oír.

El funcionario señaló que Lesly Rodríguez Gutiérrez, la madre de los dos niños, había llegado a Estados Unidos hace cuatro años huyendo de una expareja que ejercía violencia doméstica contra ella en Colombia.

La mujer ingresó a EE. UU. de manera irregular junto a un hermano y sus dos hijos pequeños. Allí solicitó asilo a las autoridades, pero le fue negado, por lo que resultó detenida junto a sus hijos por el ICE el 3 de marzo, cuando asistió a su cita semanal de inmigración en San Francisco.

Su hijo Joseph asistía a la Escuela para Sordos de California en Fremont y, según la denuncia de Thurmond, durante el proceso de deportación las autoridades de inmigración le impidieron llevarse los audífonos que le ayudan a oír.

“Estoy profundamente consternado por la detención y deportación de un estudiante sordo de 6 años de nuestras Escuelas Especiales Estatales, quien se encontraba en casa por enfermedad, sin poder asistir a la escuela, sin acceso a dispositivos médicos esenciales que le ayudan a oír”, declaró Thurmond, según recoge ‘Telemundo’.

El caso generó indignación en California y despertó la solidaridad del representante demócrata Eric Swalwell, por California, quien aseguró que hizo llegar los audífonos a Joseph en Colombia.

“Mientras estamos aquí, mi personal acaba de aterrizar en Colombia y está colocando nuevamente los dispositivos auditivos en el oído del niño”, sostuvo el congresista.