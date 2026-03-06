La periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien hace parte del medio Nashville Noticias y también colabora con Univision 42 Nashville, fue detenida este miércoles 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras se encontraba en Nashville, Tennessee.

Lea más: EE. UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

De acuerdo con un comunicado divulgado por el propio medio, la comunicadora se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio cuando el vehículo en el que se transportaban (identificado con el logo de prensa de Nashville Noticias) fue rodeado por varios automóviles. De estos descendieron hombres que posteriormente procedieron a detener a la periodista.

Asimismo, según la información difundida, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre los motivos de su captura.

Por otro lado, Estefany Rodríguez es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, donde ejerció su profesión durante varios años en diferentes medios de comunicación antes de viajar a Estados Unidos. Desde 2022 integra el equipo de Nashville Noticias, donde ha realizado cubrimientos relacionados con operativos migratorios.

Ver más: Tras solicitud de Eljach, Gobierno permitirá el uso de celulares en puestos de votación a funcionarios de la Procuraduría

Finalmente, en el comunicado, Nashville Noticias expresó su respeto por las leyes de Estados Unidos y manifestó su expectativa de que la situación se resuelva favorablemente para la reportera. El medio también señaló que esperan que Rodríguez pueda reunirse pronto con su hija y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco establecido por la ley.