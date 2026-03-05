El Gobierno Nacional expidió este miércoles 5 de marzo el decreto 0211 de 2026, que tiene que ver con permitir a funcionarios usar celulares en los puestos de votación, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8.

El decreto se expidió justo después de que el procurador nacional Gregorio Eljach le hiciera la solicitud al Gobierno de manera urgente, a solo tres días del evento electoral.

El mismo ministro de Interior, Armando Benedetti, compartió el documento e informó que incluye la modificación de los artículos 14 y 15 del Decreto 0188 del 27 de febrero del 2026.

“Aquí está el decreto 0211 de 2026 con las modificaciones sugeridas por el señor Procurador para corregir el error de redacción que se generó en la versión original de los artículos 14 y 15 del decreto de orden público”, se lee en el mensaje del ministro en su cuenta de X.

La solicitud la realizó el procurador Eljach por medio de una carta dirigida al ministro Benedetti. En el escrito, la Procuraduría solicitó de manera urgente la inclusión del Ministerio Público en la excepción de uso de teléfonos móviles durante la jornada electoral.

En la carta se lee que la PGN tenía una “profunda preocupación a tres días de las elecciones” por el poco tiempo que queda.