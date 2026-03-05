Los jefes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia se dieron cita este jueves en un encuentro en el que la defensa por la transparencia de las elecciones fue el tema central de la agenda.

“De parte del Poder Judicial se destacó la importancia de que esta jornada electoral sea desarrollada con tranquilidad y con transparencia, que todos los ciudadanos puedan votar libremente y sin ninguna restricción en todos los espacios de la geografía nacional, que de llegar a presentarse anomalías, estas sean denunciadas por los ciudadanos y que las autoridades actúen con celeridad”, fue la conclusión del magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la corporación, al término del encuentro.

Llamó a que se respeten los resultados y destacó la importancia y el deber que tiene la ciudadanía en estos “contextos de polarización y de desinformación de informarse y de acudir a fuentes verificadas y confiables para que puedan ejercer su derecho al voto con responsabilidad”.

Defensoría del Pueblo

A su vez, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, insistió en su compromiso de “prevenir que los recursos del Estado sean desviados o utilizados con fines electorales” como una forma de contribuir “a la transparencia y legitimidad de la democracia”.

Por su parte, Iris Marín, defensora del Pueblo, subrayó la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y garantizar el respeto a los derechos electorales.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Marín presentó los principales desafíos en el cumplimiento del Compromiso Electoral, un acuerdo suscrito por diferentes candidatos, candidatas y más de 100 actores políticos y sociales.

Esta iniciativa busca promover un “debate público respetuoso y crear condiciones seguras para la participación ciudadana”. La defensora destacó que el compromiso “no solo representa un llamado a la responsabilidad de quienes aspiran a cargos de elección popular, sino también un esfuerzo colectivo para asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de paz, transparencia y respeto por la diversidad política”.

Finalmente, el procurador General, Gregorio Eljach, socializó la estrategia Paz Electoral y reiteró “el compromiso del Ministerio Público con la defensa de la democracia y la garantía de elecciones libres, transparentes, seguras y que se respeten los resultados”.