El Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, con el que reorganiza la operación de 20 EPS en los 1.102 municipios de Colombia. La medida, aplicada por el Ministerio de Salud, define en qué territorios podrán continuar funcionando las aseguradoras y en cuáles no, lo que activa el traslado de pacientes en varios departamentos del país.

Le puede interesar: Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación en contra de Farmatodo por presuntas irregularidades en precios y servicios

La decisión se sustenta en un mecanismo diferencial de autorización territorial que, según el Ejecutivo, busca corregir desequilibrios en la prestación del servicio y evitar fallas en la atención en salud.

La Nueva EPS mantiene cobertura nacional

De acuerdo con el consolidado oficial conocido municipio por municipio, la Nueva EPS es la única entidad que conserva cobertura plena en el país. La aseguradora quedó autorizada en los 32 departamentos y en los 1.102 municipios.

Vea aquí: Ecopetrol dará becas ‘todo incluido’ a bachilleres de Colombia: ¿cuáles son los requisitos para aplicar?

El resto de las EPS experimentan reducciones en su radio de acción, lo que implica que perderán operación en determinadas zonas y sus afiliados deberán ser trasladados a las entidades habilitadas en cada territorio.

EPS que pierden operación en cientos de municipios

Entre los cambios más significativos está el caso de EPS Sura, que deja de operar en 582 municipios, y EPS Sanitas, que sale de 360, incluidos territorios de la Amazonía como Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada.

Lea también: Ministro de Defensa reporta que han sido incautados $1.500 millones para cometer delitos electorales en el país

Compensar EPS pierde autorización en 904 municipios y concentrará su operación principalmente en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

Por su parte, Famisanar dejará de operar en 692 municipios y continuará en 410. En el régimen subsidiado, Coosalud pierde autorización en 492 municipios y mantiene 610 habilitados, mientras Asmet Salud deja de operar en 552 y conserva 550.

Le sugerimos: Así puede bloquear Nequi si le roban el celular

Emssanar es una de las más impactadas: no fue autorizada en 892 municipios y continuará únicamente en 210.

También se presentan ajustes en Salud Total, que sale de 212 municipios y mantiene presencia en 890. En el caso de Capital Salud, la entidad queda habilitada exclusivamente en Bogotá.

EPS regionales e indígenas conservan su ámbito territorial

Las EPS de carácter regional e indígena, como Anas Wayuu EPS, Dusakawi EPSI y Mallamas EPS, mantendrán operación limitada a sus territorios de origen, conforme a su naturaleza y cobertura histórica.

Gobierno Petro defiende el decreto 0182 y descarta traslado masivo de pacientes

La administración del presidente Gustavo Petro defendió el Decreto 0182 de 2026 y aseguró que la norma no contempla un traslado masivo ni arbitrario de afiliados, sino una redistribución ordenada para garantizar la continuidad del servicio.

En otras noticias: “El software que utiliza la Registraduría es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”: Penagos a Petro

El Ministerio de Salud afirmó que el objetivo es proteger el derecho a la salud y evitar que los usuarios queden sin atención por dificultades administrativas o financieras de sus EPS.