El hurto de celulares sigue siendo una preocupación constante especialmente porque en estos tiempos el teléfono no solo almacena contactos y fotos, sino también aplicaciones financieras.

Cuando el dispositivo robado tiene instalada una billetera digital como Nequi, el riesgo ya no es solo perder el equipo, sino también quedar expuesto a movimientos no autorizados.

Nequi, respaldada por Bancolombia, superó los 26 millones de usuarios en el país a mediados de 2025. Esto la convierte en una de las plataformas financieras digitales más utilizadas en Colombia.

Si le roban su celular y la sesión queda abierta, los delincuentes podrían intentar acceder a su cuenta, revisar saldos o usar servicios vinculados. Por eso, el tiempo es muy importante.

Pasos para bloquear Nequi si le roban el celular

Abra la aplicación en otro celular

Descarga la aplicación en otro teléfono e inicie sesión con su número y su clave. Al hacerlo, la plataforma cerrará automáticamente la sesión activa en el equipo anterior, ya que no permite tener la misma cuenta abierta en dos dispositivos al mismo tiempo.

Solicite el bloqueo por seguridad

Una vez recupere el acceso, comuníquese con la línea oficial de atención al cliente de Nequi y pida el bloqueo preventivo de su cuenta. Este paso deja constancia formal del reporte en caso de que se registre algún movimiento sospechoso.

Reporte el equipo ante su operador

Contacte a su empresa de telefonía móvil para bloquear la línea y el IMEI del dispositivo. Esto impide que el celular sea usado nuevamente con otro chip y reduce el riesgo de suplantaciones.