El Pacto Histórico lanzó una alerta pública sobre el proceso electoral colombiano y pidió medidas urgentes para garantizar la trazabilidad y seguridad del sistema de votación, especialmente en lo relacionado con el software utilizado en el preconteo y escrutinio.

A través del comunicado titulado #CuidemosLaVictoria, la colectividad advirtió que la reciente exhibición de fragmentos del software por parte de la Registraduría no puede considerarse una auditoría técnica independiente. Según el documento, no hubo revisión integral del código fuente ni análisis forense que permita detectar posibles vulnerabilidades en las fases críticas del proceso.

El Pacto Histórico recordó que en 2018 el Consejo de Estado profirió una sentencia en la que se comprobó el sabotaje de 1.412 mesas de votación en las elecciones de 2014 y la exclusión de más de 236.000 votos. En esa decisión, el alto tribunal ordenó implementar un software de propiedad estatal con trazabilidad completa, medida que —según el movimiento— aún no se ha cumplido.

La colectividad denunció que, pese a esa orden judicial, gran parte del proceso electoral continúa en manos del mismo proveedor privado que ha concentrado contratos desde 2007, lo que, a su juicio, representa un riesgo estructural para la transparencia.

Además, mencionó que en 2022 se habrían evidenciado irregularidades en el preconteo, incluida la desaparición de más de 500.000 votos, situación que —aseguran— fue corregida gracias a la vigilancia ciudadana y acciones judiciales.

En el comunicado, el movimiento formuló cinco solicitudes principales: realizar una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente y análisis de vulnerabilidades, publicar protocolos detallados sobre transmisión, digitación y consolidación de datos. Además, cumplir las órdenes judiciales que exigen mayor control estatal sobre las fases críticas del proceso, divulgar los informes técnicos de auditorías contratadas y levantar cláusulas de confidencialidad y r eforzar instrucciones a los jurados electorales para evitar inconsistencias en los formularios E-14.