Las llaves del hogar son uno de los objetos que más se manipulan durante el día y, al mismo tiempo, uno de los que menos se limpian.

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Al estar en contacto constante con manos, mesas, bolsos y cerraduras, terminan acumulando bacterias, grasa y suciedad en sus ranuras.

Especialistas en higiene doméstica recomiendan incluir estos objetos dentro de las rutinas básicas de limpieza para reducir la propagación de gérmenes dentro de la casa.

Pixabay/Cortesía Al estar en contacto constante con manos, mesas, bolsos y cerraduras, terminan acumulando bacterias, grasa y suciedad en sus ranuras.

Para hacerlo, no es necesario utilizar productos costosos ni químicos agresivos pues el vinagre blanco que tiene en la casa puede convertirse en un gran aliado.

¿Por qué el vinagre blanco ayuda a desinfectar las llaves?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente conocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Gracias a esto, ayuda a remover residuos adheridos y a eliminar parte de los microorganismos que quedan en la superficie metálica.

Paso a paso para limpiar correctamente las llaves

Humedezca un paño con vinagre blanco.

Limpie cuidadosamente toda la superficie de la llave.

Preste especial atención a bordes y ranuras.

Deje actuar el producto entre cinco y diez minutos.

Use un cepillo pequeño para retirar residuos acumulados.

Si lo desea, enjuague con un poco de agua y seque completamente.

Pixabay/Cortesía El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente conocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Gracias a esto, ayuda a remover residuos adheridos y a eliminar parte de los microorganismos que quedan en la superficie metálica.

¿Cada cuánto se recomienda desinfectar las llaves de la casa?

Los expertos aconsejan realizar esta limpieza al menos una vez por semana. Sin embargo, si varias personas utilizan el mismo juego de llaves o durante temporadas de gripe y virus respiratorios, lo ideal es aumentar la frecuencia.