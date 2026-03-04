El secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, negó este miércoles su participación en los hechos que rodean la captura de su escolta en La Guajira al parecer con $145 millones en efectivo, en la antesala de las elecciones a Congreso, con señalamientos de supuesta compra de votos.

A través de un comunicado, el notario del pleno de la cámara baja se refirió a la captura en Hatonuevo de su escolta Alfredo Acuña, quien el pasado martes fue detenido con aparentemente con propaganda electoral a favor del congresista Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

“Un juez, luego de analizar detenidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, declaró ilegal la captura y ordenó la libertad inmediata del hombre de protección, la devolución del dinero y de los vehículo aprehendidos”, se lee.

A Acuña presuntamente se le hallaron siete sobres marcados con nombres de concejales y líderes, con dinero en efectivo en su interior.

El escolta fue liberado tras seis horas de audiencia, sin que haya claridad sobre si se le imputaron o no cargos y se está vinculado a un proceso penal al respecto.

Lacouture, por su parte, aclara que él no se movilizaba en el vehículo ni está relacionado con el caso: “No participé de los hechos ya conocidos”, rechazando en este sentido los señalamientos que se le han hecho “de manera infundada”.

Restrepo es cercano al secretario de la Cámara y al senador Carlos Trujillo, vienen de las mismas filas godas y se les ha visto en reuniones juntos. De hecho, Trujillo sacó 20 mil votos en La Guajira en 2022.