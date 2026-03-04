El pasado martes 3 de marzo, la Policía Nacional reportó la captura de dos hombres que portaban una fuerte suma de dinero en efectivo que sería destinada para la compra de votos en el departamento de La Guajira, de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo 8 de marzo.

Las autoridades revelaron que se trata de Luis Alfredo Acuña Vega, conocido como ‘el Toro’, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, del partido Conservador, y un acompañante.

Los hombres se movilizaban en un automóvil Toyota Corolla, que era remolcado por una grúa en la vía Distracción-Cuestecitas, con $145 millones en efectivo, que estaban distribuidos en sobres e iban ocultos en el vehículo.

Además, la Policía encontró propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, también del Partido Conservador.

Se conoció que unidades policiales realizaron la señal de pare en un puesto de control e interrumpieron la marcha del automotor en el sector de ‘La Crítica’.

¿Qué hallaron las autoridades en el automóvil?

Durante la inspección, los uniformados hallaron ocultos en el carro particular $145 millones que estaban distribuidos en siete sobres de manila marcados con los nombre de dos municipios (El Molino y Hatonuevo) y un corregimiento, además con los nombres de Débora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales.

El escolta quedó en libertad

Pese a que Luis Alfredo Acuña, quien pertenece a la UNP, fue capturado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo, un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantía ordenó en las últimas horas la liberación inmediata del escolta, tras declarar ilegal su detención.

Por su parte, el abogado Iván Cancino señaló que, durante la audiencia de legalización de captura, se detectó que se cometieron varios errores en medio del procedimiento y, manifestó además que “la presunción de inocencia y el debido proceso no son algo ligero”.