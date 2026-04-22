Sigue el debate sobre los debates. Los candidatos presidenciales no se ponen de acuerdo sobre si ir a los mismos en la antesala de las elecciones de primera vuelta del próximo 31 de mayo y sobre quiénes, según ellos, deben hacer parte de estos.

Leer también: “Iván Cepeda no quiere un debate, quiere un espectáculo controlado”: Abelardo de la Espriella tras las condiciones del candidato de la izquierda

“Dos posturas y condiciones”

Desde la campaña del candidato oficialista a la Presidencia, el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, afirmaron este martes que el “debate debe de cantarse entre dos posturas”. El coordinador político de esa campaña, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, dijo este martes en la emisora Blu Radio que “esta elección se ha decantado en una disputa entre dos concepciones bastante definidas sobre lo que debe ser la organización del Estado”.

Por ello, agregó, “Iván ha planteado, como ustedes lo dicen en el podcast y en otros espacios, la necesidad de que en el deba te público se decanten las dos posturas que se van a votar el próximo 31 de mayo, porque en últimas así se ha configurado el escenario político”.

Y las condiciones que puso Ce peda para enfrentarse en un debate puntualmente a Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia generaron polémica: “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo De la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo en Fusagasugá, Cundinamarca.

Sin embargo, pese a su cambio de postura, pues antes es taba cerrado a participar en cualquier debate, el candidato puso varias condiciones, como que “concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosa mente pactados. No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.

Carta a medios

Ante esto, De la Espriella envió un comunicado a medios en el que pide que sean estos los que dirijan los debates y pongan las reglas, no el aspirante del Pacto.

“Durante meses, desde las tri bunas de los medios y de las redes, he exigido un cara a cara con el candidato del continuismo petrista. Lo hice sin condiciones, sin dilaciones y sin miedo, des de noviembre de 2025”, se lee, y agrega que Cepeda “usurpa la función sagrada” de los medios. “Cepeda guardó silencio, se escondió y hasta se negó pública mente a debatir. Ahora, ante la presión ciudadana y las tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la información, sale con un ‘reto’ que no es más que un farol calculado: anuncia dis posición a debatir, pero solo si él impone las reglas, nombra compromisarios, pacta temarios, filtra moderadores y, en el fondo, usurpa la función sagrada que les corresponde a ustedes, los medios”, puntualizó.

Debate democrático

Paloma Valencia advirtió en sus redes que “un demócrata no es coge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y Claudia López es tan grave como huir del debate. Si Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios les pido que inicien los debates”.

¿Y el centro?

Fajardo cuestionó: “¿Qué tiene de democrático un debate que excluye una visión de país? El centro y la moderación también son una opción. Aunque la quieran borrar y dejar afuera. Cepeda no está organizando un debate. Está diseñando un escenario. Uno que le conviene: izquierda vs. derecha. Blanco o negro. Todo o nada. ¿Por qué le conviene? Porque ninguno de ellos le rompe el esquema. Nosotros sí”.

Y Claudia López advirtió que “los medios no se dejan censurar y a los colombianos sí les interesa escuchar propuestas. Por eso hoy buscan esos espacios de debate que tanto evitaron. A los medios, gracias por mantener los micrófonos abiertos y a los colombianos, aquí estamos: tenemos soluciones y estamos listos para debatirlas de frente, con seriedad y sin condiciones”.