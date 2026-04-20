El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó este lunes a la denuncia que hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

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A través de su cuenta de X (antes Twitter), el líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ responsabilizó al presidente de la República, Gustavo Petro, por la grave situación de seguridad que afecta al mandatario de Barranquilla.

“Mientras Petro perfila a mandatarios locales como Alex y entrega el país a sus cómplices, los bandidos entienden el mensaje y proceden con el guiño que les hacen desde Palacio”, escribió De la Espriella en la red social.

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El aspirante a la Presidencia relacionó el caso de Alejandro Char con el de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial que fue asesinado el año pasado en Bogotá.

Sostuvo que además de Char, otros ‘objetivos’ del presidente Gustavo Petro han sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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“Así lo hicieron con Miguel y ahora con Alex. Otros blancos de Petro han sido Fico y Andrés Julián. Refuercen su seguridad, alcaldes y gobernadores: esto se acaba el 7 de agosto”, agregó.

Por último, aseguró que en su eventual gobierno suyo hará “frente común” con los mandatario locales “contra los bandidos” para “retomar” el control del país.

Mientras Petro perfila a mandatarios locales como Alex y entrega el país a sus cómplices, los bandidos entienden el mensaje y proceden con el guiño que les hacen desde Palacio.



Así lo hicieron con Miguel y ahora con Alex.



Otros blancos de Petro han sido Fico y Andrés Julián.… https://t.co/aK3CdyMnqn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 20, 2026

En la tarde del domingo 19 de abril el alcalde Char reveló a través de su cuenta de X (antes Twitter) que ha recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar en su contra.

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El mandatario local urgió “a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, concluyó.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.



Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.



Hago un… — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026

Tras la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública.

“Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que (...) aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el pronunciamiento, las acciones se desarrollan de manera coordinada con distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de verificar la información y fortalecer los esquemas de seguridad.

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Esta articulación busca no solo evaluar la veracidad de las denuncias, sino también anticipar cualquier riesgo que pueda derivarse de las amenazas reportadas.

En su declaración, el ministro de Defensa también reiteró la postura del Ejecutivo frente a este tipo de hechos y anunció medidas adicionales para enfrentar la situación.

“El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales, y ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir de manera efectiva posibles atentados en su contra y capturar a los responsables”.

Como parte de las acciones, las autoridades habilitaron canales para recibir información que contribuya a la prevención de posibles ataques.

“Llame al 157. Absoluta reserva”, concluye el mensaje, en referencia a la línea dispuesta para que la ciudadanía aporte datos que permitan avanzar en las investigaciones.