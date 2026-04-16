En la última semana varios partidos políticos han anunciado cuál será el candidato o la candidata a la Presidencia que apoyarán de cara a la primera vuelta, que se desarrollará el próximo 31 de mayo.

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Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático que resultó ganadora de la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, ha recibido el respaldo de los partidos Conservador y de la U.

El pasado lunes 13 de abril la Dirección Colegiada del partido de la U emitió un comunicado en el que confirmó el respaldo de la bancada de congresistas a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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“La bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, se lee.

Agrega el comunicado que esta decisión responde a la “responsabilidad” del partido “con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado”.

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Asimismo, enfatizó la colectividad, la fórmula de Valencia-Oviedo garantiza “la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos”.

La Dirección Colegiada del Partido de La U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan… pic.twitter.com/hVkZWxCppj — Partido de la U (@partidodelaucol) April 13, 2026

Por su parte, el partido Conservador anunció el miércoles 15 de abril que apoyará a Valencia en la primera vuelta presidencial.

“El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República, de manera que a partir de este momento el Partido Conservador tiene candidata oficial y desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos podemos y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia”, dijo la colectividad azul.

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“El Partido Conservador no llega hoy a este proyecto. Se mantiene donde siempre

ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su

partido durante los últimos cuatro años. Aquí no hay improvisación ni decisiones de

última hora. Hay coherencia, hay camino… pic.twitter.com/KxVylCswZl — Partido Conservador (@soyconservador) April 15, 2026

La decisión del partido Cambio Radical, tras votación de bancada el miércoles 15 de abril, fue dejar en libertad a su militancia para que respalden a los candidatos Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

“Esto es la democracia, nos ganó dejar en libertad frente a poder elegir cualquiera de los dos candidatos. Es decir, que un militante del partido Cambio Radical puede votar bien sea por Paloma o bien sea por Abelardo”, indicó el senador Didier Lobo.

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Mientras que el director nacional de la colectividad opositora fue claro en precisar que sus afiliados no podrán apoyar la campaña de de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Abelardo de la Espriella rechazó apoyos

El candidato Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, rechazó cualquier tipo de acercamiento con el partido Conservador, el partido Liberal y la U.

El abogado aseguró que su decisión de no establecer alianzas con partidos tradicionales cuenta con un amplio respaldo ciudadano, tras un sondeo en el que —según afirmó— el 95 % de más de 180.000 participantes apoyó esa postura.

El aspirante sostuvo que este resultado representa un “mandato claro” de los colombianos para mantenerse al margen de acuerdos con colectividades como el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U, a los que señaló de encarnar prácticas de la política tradicional.

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“El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”, afirmó el candidato, quien insistió en que su postura no responde a cálculos electorales, sino a una posición de coherencia frente al sentir ciudadano.

Partido Alianza Verde, también dividido

La decisión del partido Alianza Verde de abrir la puerta a un eventual acuerdo con la campaña presidencial de Iván Cepeda desató una nueva crisis interna que deja al descubierto las tensiones entre sus principales militantes.

El detonante fue la aprobación, en la Dirección Nacional, de una propuesta que impulsa la construcción de un acuerdo programático con Cepeda. La iniciativa fue liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca, cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y respaldada por la mayoría del partido.

Sin embargo, el sector afín a Claudia López reaccionó con dureza. La senadora Angélica Lozano calificó la decisión como un golpe al espíritu del partido y denunció que se está restringiendo la libertad política de sus militantes.

“El Verde, que fue cuna del centro, decidió destruirlo al impedir respaldos a otras candidaturas”, señaló Lozano, quien además advirtió que la medida equivale a imponer una “mordaza” interna que afecta a quienes no comparten la nueva línea.

La decisión del partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los… pic.twitter.com/g1Fng7P91W — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 14, 2026

La representante Katherine Miranda expresó su desacuerdo y anunció que respaldará a Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“En medio de la polarización, coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad con el país. Defender la Constitución, respetar las instituciones y pensar primero en Colombia es lo que nos debe unir. Porque liderar también es saber encontrarse. Colombia avanza cuando aprendemos a construir en la diferencia”, publicó junto a una foto con Valencia.