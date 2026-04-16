Tras las recientes amenazas de muerte a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, el Gobierno nacional reforzó las medidas de seguridad para todos los candidatos a la Presidencia. Asimismo, presentó avances de seguridad electoral, y combate a delitos electorales.

Leer más: Corte Constitucional obliga a Meta a cambiar reglas de Instagram en Colombia tras caso de Esperanza Gómez

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un balance en la más reciente reunión del comité de seguimiento electoral, en la que se evaluaron dichas medidas de protección reforzada para los aspirantes presidenciales.

El ministro señaló que se han implementado esquemas “robustos”, que incluso pueden incluir hasta 30 integrantes de la fuerza pública y varios vehículos por candidato, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad durante la campaña.

Asimismo, Benedetti insistió en que el Estado está brindando acompañamiento a todos los candidatos, sin embargo reconoció que, en medio de un contexto complejo de orden público, siempre habrá cuestionamientos sobre si las medidas son suficientes por parte del Gobierno.

En su balance, el mininterior destacó también la creación de instancias específicas como el CORP, enfocadas exclusivamente en la protección de los aspirantes presidenciales.

Ver también: Golpe a la extorsión: capturan a seis presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

En materia de delitos electorales, el ministro hizo énfasis en las acciones del Gobierno para combatir prácticas como la compra de votos y el constreñimiento.