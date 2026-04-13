La bancada de congresistas actuales y electos del partido de la U anunció en la mañana de este lunes, a través de un comunicado, que apoyará la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Lea: Partido de La U le cierra la puerta a Iván Cepeda: no habrá apoyo a su candidatura presidencial

“La Dirección Colegiada del Partido de La U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, se lee en el comunicado.

Agrega que esta decisión responde a la “responsabilidad” del partido “con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado”.

Lea: Abelardo de la Espriella dice que no aceptaría apoyo del partido de la U: “Conmigo no cuenten”

Asimismo, enfatizó la colectividad, la fórmula de Valencia-Oviedo garantiza “la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos”.

Cabe recordar que hace algunos días, luego de un debate interno marcado por divisiones, la colectividad logró un consenso parcial: no respaldar la candidatura del senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y actual líder de las encuestas electorales en Colombia.

Lea: Tras denuncias de Paloma Valencia, mindefensa ofrece recompensa de hasta $1.000 millones por información sobre amenazas a candidatos presidenciales

Por su parte, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, segundo con mayor intención de votos según encuestas, dijo que no aceptaría el apoyo del partido de la U a su campaña.

“Los de SIEMPRE se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten”, publicó De la Espriella el pasado miércoles en su cuenta de X (antes Twitter) como reacción al anuncio del partido de la U de no apoyar la candidatura de Cepeda.

Lea: Rechazo generalizado en el país por amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia

El anuncio de apoyo a Paloma Valencia fue formalizado a través de un comunicado oficial firmado por la Dirección Colegiada del partido, representada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, y por la bancada de congresistas. El documento señala que en el encuentro “primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”.