En una reunión convocada para este miércoles 8 de abril en Bogotá, la bancada de congresistas actuales y electos del Partido de la Unión por la Gente —conocido popularmente como Partido de La U— cerró uno de los capítulos más tensos de su historia reciente: la discusión sobre a quién apoyar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Luego de un debate interno marcado por divisiones, la colectividad logró un consenso parcial: no respaldar la candidatura del senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y actual líder de las encuestas electorales en Colombia.

El anuncio fue formalizado a través de un comunicado oficial firmado por la Dirección Colegiada del partido, representada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, y por la bancada de congresistas. El documento señala que el encuentro “primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”.

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El Partido de La U llegó a esta cita con fracturas visibles en su interior. Por un lado, el senador Antonio Correa había planteado abiertamente que se dejara en libertad a los congresistas para apoyar a Cepeda. Por otro, el sector cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, venía acercándose a la campaña de la senadora Paloma Valencia, la candidata de la centroderecha que ganó la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo.

Fue precisamente en ese entorno de tensión que la bancada, luego de “un análisis responsable y consensuado”, según reza el comunicado, acordó que el partido no caminaría junto a Cepeda hacia la primera vuelta. Lo que no queda resuelto todavía es a cuál de los demás aspirantes terminará respaldando: esa definición se pospuso para una próxima reunión.