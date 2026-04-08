La representante a la Cámara Saray Robayo Bechara, del partido de la U, anunció su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), en medio de cuestionamientos por la falta de información suministrada por el Gobierno sobre el manejo de la deuda externa.

Según explicó la congresista, su decisión responde a la reiterada negativa del Ministerio de Hacienda de atender solicitudes de información detallada sobre operaciones de crédito público que ya habían sido aprobadas y ejecutadas. De acuerdo con Robayo, la última actualización entregada a la Comisión data de septiembre de 2025, lo que ha dificultado el seguimiento a la situación financiera del país.

La legisladora aseguró que, pese a nuevas sesiones convocadas después de esa fecha, no se han dado respuestas concretas a los requerimientos de los integrantes de la Comisión, quienes buscan conocer con mayor precisión el estado de la caja en dólares de la Nación y el cumplimiento de las obligaciones externas.

Robayo también denunció presuntos errores procedimentales durante el desarrollo de las sesiones, los cuales —según indicó— han sido advertidos tanto de manera verbal como por escrito, sin que hasta ahora se hayan tomado correctivos.

En ese contexto, la representante señaló que su permanencia en la Comisión carecía de sentido si no existen garantías para ejercer control político efectivo. A su juicio, la falta de acceso oportuno a la información, sumada a la ausencia de claridad técnica y jurídica, limita la capacidad de los congresistas para proteger los recursos públicos.