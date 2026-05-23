El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseveró este sábado en sus redes sociales que “Cepeda”, aparentemente refiriéndose al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, “promovió el asesinato de Miguel Uribe”, perpetrado a mediados del año pasado en la capital del país.

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“Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X, haciendo referencia al extinto precandidato presidencial del Centro Democrático y a la protesta que hubo esta semana en su casa de Rionegro, Antioquia, donde decenas de manifestantes rayaron paredes señalándolo por los ‘falsos positivos’ documentados por la JEP. En respuesta, el ex jefe de Estado volvió a pintar las paredes cerca a su residencia. Luego también hubo un ataque a la sede de campaña de la candidata uribista Paloma Valencia en Bogotá, al parecer por parte de manifestantes de izquierda.

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Además, el exmandatario volvió a referirse a Cepeda Castro como “apache”, ‘trinando’: “Hay dos apaches, uno noble y superior, el gran indio americano y el otro apache es Cepeda, promotor de asesinatos y asaltador de residencias”.

En contestación, Cepeda lo llamó “calumniador desesperado”, agregando que “Uribe es un calumniador desesperado. Su angustia obedece al eclipse de su caudillismo autoritario en Antioquia y en el país. Esa desesperación lo lleva a lanzar burdas y falsas acusaciones. La última vez que lo hizo en mi contra salió condenado. Su ‘abogangster’ también”.

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Y sobre el otro comentario, sostuvo el aspirante petrista: “El pueblo Apache es uno solo. Una gran cultura, generosa y guardiana de la naturaleza. Se ha intentado exterminarla con juicios racistas como el suyo. Pero no han podido. Ese gran pueblo ha logrado resistir al despojo y la violencia extrema. Así usted intente disimularlo, lo suyo es racismo y fascismo”.