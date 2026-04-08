La audiencia de formulación de imputación contra Ricardo Roa Barragán, prevista para este 8 de abril, no se llevó a cabo y deberá ser reprogramada, según informó su defensa a través de un comunicado.

El proceso está relacionado con la presunta superación de los topes en la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, la diligencia se vio interrumpida luego de que el abogado del implicado notificara a la Fiscalía General de la Nación que no podría asistir en el horario inicialmente fijado por compromisos académicos adquiridos con anterioridad.

De acuerdo con el comunicado, la defensa había solicitado alternativas para evitar la suspensión, como reprogramar la audiencia o aplazarla para horas más tarde el mismo día. No obstante, el juzgado encargado del caso indicó, a través del delegado del ente acusador, que solo podía esperar hasta las 9:30 de la mañana debido a otras actuaciones judiciales programadas.

Ante esta situación, el despacho judicial optó por devolver el expediente para que se tramite una nueva solicitud de audiencia por parte de la Fiscalía, lo que implica que el proceso deberá fijar una nueva fecha.

La defensa de Roa insistió en que el investigado ha mantenido disposición para atender los requerimientos de las autoridades y reiteró que la ausencia se debió exclusivamente a razones de agenda de su equipo jurídico.

El caso sigue en curso y se espera que en los próximos días se conozca la nueva fecha para la audiencia de imputación.