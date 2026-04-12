Tras hacerse públicas las amenazas contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información precisa, oportuna y veraz que permita impedir cualquier atentado contra los aspirantes.

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Asimismo, el pronunciamiento se conoció después de que la campaña de Valencia alertara sobre la difusión en redes sociales de una imagen en la que aparece la candidata junto a una corona fúnebre con su año de nacimiento y el 2026, además de reportarse actos vandálicos en una de sus sedes ubicadas en Bucaramanga.

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“Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”, expresó Sánchez.

El funcionario reiteró que las instituciones ya activaron sus mecanismos de respuesta. De acuerdo con sus declaraciones, la Fuerza Pública trabaja de forma coordinada con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar la seguridad de todos los aspirantes a a presidencia “sin distinción alguna”.

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Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país.



La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 12, 2026

Además, confirmó el ofrecimiento de hasta 1.000 millones de pesos a cambio de información “precisa, oportuna y veraz” que contribuya a evitar ataques contra los candidatos.

Por otro lado, Paloma Valencia manifestó su rechazo frente a las amenazas y los daños ocasionados a su sede política. En Bucaramanga, el lugar fue intervenido con mensajes relacionados con la candidatura de Iván Cepeda, quien también rechazó lo ocurrido.

“Está demostrado que no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral. Las únicas garantías parecen estar siendo ofrecidas al candidato del gobierno (Iván Cepeda). Hago un llamado a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas a rechazar de manera unánime la violencia”.

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